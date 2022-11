Dettelbach erleben heißt Dettelbach kulinarisch entdecken. Wie die Pressestelle der Stadt Dettelbach erklärt, sei das romantische Mittelalterstädtchen geprägt von seiner fränkischen Mentalität und dem allgegenwärtigen Weinbau. Über 20 größtenteils selbstvermarktende Winzer, Heckenwirtschaften und die städtische Vinothek machen den Wein erlebbar.

Zu einem ausgezeichneten Wein gehört natürlich auch in Dettelbach ein gutes Essen, daher bietet Dettelbach eine Gästeführung der besonderen Art an: die Wein & Genuss Schlenderei.

Zur Begrüßung ein Glas Winzersecco, Vorspeise beim Winzer, zwischendurch eine unterhaltsame Stadtführung mit den Gästeführerinnen Weinerlebnis Franken, der Hauptgang in einer fränkischen Gastwirtschaft und zum Abschluss das Dessert in einem Weingut. Dieses 3-Gang-Menü an unterschiedlichen Orten macht diese Veranstaltung zu einem einmaligen Erlebnis.

An sieben festen Terminen im kommenden Jahr 2023 bietet das Kultur- und Kommunikationszentrum (KUK) die Wein & Genuss Schlenderei an. Die maximale Gruppengröße beträgt 20 Personen, damit das größtmögliche Erlebnis für jeden einzelnen Teilnehmer gewährt werden kann. Natürlich werden auf Anfrage auch individuelle Schlendereien für Einzelgruppen ab 10 Personen angeboten. Ob zum Geburtstag, einem Firmen Incentive, einer besonderen kleinen Weihnachtsfeier oder einfach mal zum Neujahresstart.

Geschenkgutscheine sind von Montag bis zum den 17.12.2022 im KUK Dettelbach erhältlich.

Die aktuellen Termine 2023:

19.05. | 02.06. | 01.09. | 15.09. | 29.09. | 02.10. | 13.10.2023

Preis pro Person 69 Euro - inklusive einer Stadtführung, einem 3-Gang Menü, einem Secco Empfang sowie Wein und Wasser zu den Gängen. Start um 17.00 Uhr in der Vinothek im KUK Dettelbach.

Vorschaubild: © Engin Akyurt / pixabay.com (Symbolbild)