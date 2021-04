Die CSU in den Landkreisen Kitzingen und Schweinfurt lädt am Samstag, 24. April, um 18.30 Uhr ein zum virtuellen „Tag des Bieres“.

Ehrengast ist Staatsminister Florian Herrmann, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei. Gemeinsam mit ihm und den Abgeordneten Anja Weisgerber (Bundestag) und Barbara Becker (Landtag) werden in gemütlicher Runde aktuelle politische Themen diskutiert, heißt es in der Ankündigung der CSU. Die Teilnehmer haben außerdem die Möglichkeit, Fragen an die Politiker zu stellen.

Zur Teilnahme ist eine Anmeldung per E-Mail an unterfranken@csu-bayern.de oder an csu.kv.kitzingen@t-online.de erforderlich. Die Zugangsdaten für die Webex-Videokonferenz werden einige Tage vorher per E-Mail verschickt.