Schon seit Jahren bietet die Vhs Volkach einen ganz besonderen Service für Theaterbegeisterte an: die Theaterfahrten nach Würzburg. Pandemiebedingt mussten diese eine Zeitlang ausfallen, aber in der Spielzeit 2021/2022 waren 29 Abonnenten der Theaterfahrten aus Volkach wieder regelmäßig dabei, wenn es zum Mainfrankentheater Würzburg ging. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Stadt Volkach entnommen.

Vhs-Theater-Ringleiter, Heinrich Kresken, zieht eine äußerst positive Bilanz: „Die Teilnehmer der Theaterfahrten erlebten großartige Inszenierungen und genossen die entspannten Bustransfers von Sommerach und Volkach bis vor das Theater und zurück.“ Gleichzeitig macht Kresken Lust auf die neue Spielzeit 2022/2023: „Die Vhs bietet dazu wieder zwei Abonnements an: eines mit acht Vorstellungen an Samstag- beziehungsweise Sonntagabenden, das andere mit sieben Aufführungen an Sonntagnachmittagen. Auf dem Programm stehen unter anderem Hoffmanns Erzählungen, das Musical Anatevka, Alice im Wunderland als Ballett und Die Comedian Harmonists“.

Bei einem Abonnements hat man immer den gleichen Platz, verbilligte Karten (L-Miete rund 15 Prozent, S-Miete rund 22 Prozent und keine Beförderungsschwierigkeiten. Der Bus fährt von Sommerach über Volkach, Astheim, Escherndorf, Unter- und Obereisenheim bzw. Kürnach bis vor das Theater und zurück. Außerdem ist die Karte jederzeit übertragbar, und auf Karten für weitere Vorstellungen erhält man 10 Prozent Ermäßigung.

Informationen und Anmeldungen bei der Volkshochschule Volkach, Tel.: (09381) 40128 oder bei Heinrich Kresken, Tel.: (09381) 718272.