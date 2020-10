Kitzingen 30.09.2020

Arbeitslose im Kreis Kitzingen: Zahl sinkt auf erhöhtem Niveau

Laut dem aktuellen Arbeitsmarktreport der Agentur für Arbeit in Würzburg hat sich im Landkreis Kitzingen die Zahl der Arbeitslosen im September gegenüber dem Vormonat um 110 verringert. Dies entspricht einem Minus von 6,9 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg um 330, oder 28,6 Prozent, auf 1490, heißt es in dem Report. Die Arbeitslosenquote im Landkreis betrug demnach 2,8 Prozent, 0,2 Prozent weniger als im August. Im September 2019 lag die Quote noch bei 2,2 Prozent.