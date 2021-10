Zu einem tödlichen Auffahrunfall mit zwei beteiligten Lastwagen kam es am Dienstagmorgen, 05. Oktober 2021, auf der A3 bei Geiselwind (Landkreis Kitzingen).

Ein 55-jähriger Mann befuhr gegen 06.50 Uhr die A3 von Würzburg kommend in Richtung Nürnberg. Zwischen den Anschlussstellen Geiselwind und Schlüsselfeld erkannte der Fahrer nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen ein Stau-Ende zu spät und fuhr fast ungebremst auf einen im Baustellenbereich vor ihm stehenden Muldenkipper. Durch den Aufprall wurde der Muldenkipper von der Fahrbahn in den Grünstreifen geschoben. Den Rettungskräften vor Ort bot sich ein "dramatisches Unfallbild", wie Polizeisprecher Andreas Laacke im Gespräch schildert. Das Führerhaus des auffahrenden Lkw sei stark deformiert worden.

A3 bei Geiselwind: Lkw-Fahrer erlag schweren Verletzungen noch am Unfallort

Der 30-jährige Fahrer des Muldenkippers wurde durch den Unfall leicht verletzt und nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 55-jährige Lkw-Fahrer wurde in seinem stark deformierten Führerhaus eingeklemmt. Der Mann erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache. Zudem wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Autobahn musste für die Bergungsarbeiten gesperrt werden. Zwischen Geiselwind und Schlüsselfeld kam es deshalb zu einem Rückstau auf der Autobahn. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Hässliche Szene bei tödlichem Crash auf A3: Gaffer fotografiert Todesopfer

Während der Unfallaufnahme war es zu einem unschönen Zwischenfall gekommen, wie Polizeisprecher Laacke erklärt. Ein Verkehrsteilnehmer hatte sein Fahrzeug gestoppt, stieg aus und fertigte Lichtbilder von dem tödlich verunglückten Lkw-Fahrer an. Die Polizei unterband die Aktion umgehend.

Gegen den Gaffer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vorschaubild: © NEWS5 / Merzbach (NEWS5)