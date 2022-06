80. Geburtstag feierte am Donnerstag Sigrid Gierth, geborene Nürnberger, aus Kleinlangheim. Die Gratulanten gaben sich die Klinke in die Hand, um der Jubilarin ihre Aufwartung zu machen und ein Geburtstagsständchen anzustimmen.

Unter ihnen auch Sangesfreunde aus Thüringen und die Kolleginnen vom Lehrgang "Schreibtechnischer Dienst", den sie 1982/83 absolvierte und mit denen sie sich heute noch trifft. Aufgewachsen ist Sigrid Gierth in der Kitzinger Siedlung und nach dem Besuch der Volksschule machte sie eine Ausbildung zum Industriekaufmann und legte die Kaufmannsgehilfenprüfung und die Abschlussprüfung bei der IHK Würzburg ab.

Als kaufmännische Angestellte war sie bei der Kitzinger Firma Arauner, beim Fränkischen Überlandwerk, bei der Firma Muschiol und ab 1979 in Teilzeit bei verschiedenen Unternehmen tätig.

Geheiratet wurde 1962 und als sich ihr Mann Clemens 1972 selbständig machte und in Kleinlangheim eine Spenglerei eröffnete, zog das Paar nach Kleinlangheim, wo Sigrid Gierth heute noch in der Kirchenburg wohnt. Sohn Volker wurde 1966 geboren. Im Installationsgeschäft ihres Mannes arbeitete sie hauptsächlich von 1972 bis 1988 "und in den ersten beiden Jahren war ich auch manchmal bei Dacharbeiten eingesetzt", erinnert sie sich.

Seit 1990 ist sie Mitglied bei der CSU, sie stand 20 Jahre an der Spitze des CSU-Ortsverbandes, dem CSA-Bezirksvorstand gehört sie seit 2010 an. Seit über 50 Jahren ist sie Mitarbeiterin bei der Lebenshilfe und seit 48 Jahren ist sie Mitglied beim Schützenverein und beim VfL Kleinlangheim, beim Gesangverein ist sie seit 40 Jahren aktiv und dem VdK-Ortsverband gehört sie seit 2002 an, davon zehn Jahre als Schatzmeisterin. Seit sechs Jahren ist sie Schöffe am Amtsgericht.