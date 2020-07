520 000 Euro Städtebauförderung für Kitzingen & Wiesenbronn

Insgesamt 520 000 Euro aus dem Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm "Sozialer Zusammenhalt" erhalten in diesem Jahr die Stadt Kitzingen und die Gemeinde Wiesenbronn. Dies teilt die Landtagsabgeordnete für den Stimmkreis Kitzingen, Barbara Becker (CSU), in einer Pressemitteilung mit. Die Gemeinde Wiesenbronn erhält in diesem Jahr einen Zuschuss von 400 000 Euro. Unter anderem werden damit das Bürgerhaus und andere Vorhaben im öffentlichen Raum unterstützt. Ferner erhält die Stadt Kitzingen für Projekte im Stadtteil Siedlung 120 000 Euro an Fördermitteln.

Im gesamten Freistaat stehen heuer rund 50,1 Millionen Euro fur 132 Städte und Gemeinden zur Verfugung. 24 der geförderten Kommunen liegen dabei in Unterfranken.

"Bund und Land unterstützen damit gemeinsam die Anstrengungen der Kommunen, die Wohn- und Lebensqualität bei sich vor Ort zu verbessern und die Generationengerechtigkeit und die Integration aller Bevölkerungsgruppen zu fördern", so die Abgeordnete laut Pressemitteilung."Es freut mich sehr, dass auch zwei Kommunen im Landkreis Kitzingen in diesem Jahr besonders berücksichtigt werden", wird Barbara Becker abschließend in der Mitteilung zitiert.