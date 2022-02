Weiterhin hat der Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim laut Robert-Koch-Institut (RKI) in Bayern mit 546,1 die niedrigste Sieben-Tages-Inzidenz – und bundesweit die sechstniedrigste (Stand: 18. Februar). Schwer zu verstehen, wenn man die neuen Fälle seit vergangener Woche addiert, denn da kommt als Summe 1147 heraus. Bei 101 272 Einwohnern im Landkreis kommt man nicht auf den Inzidenzwert von 546,1, der sich auf die Fälle der letzten sieben Tage pro 100 000 Einwohner bezieht.

Als Grund wird hier gerne der Meldeverzug angegeben. Das reicht von der Bearbeitung der Fälle im Landratsamt über die Meldung an das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und an das RKI. Deshalb geht zum Beispiel der Norddeutsche Rundfunk einen anderen Weg: Auf der Internetseite wird als zweite Zahl eine Schätzung angegeben, wie hoch die Sieben-Tage-Inzidenz ohne Meldeverzug sein könnte. Für den Landkreis Neustadt wäre sie demnach bei 1026,9.

Täglich über 200 neue Fälle

Im Landkreis gibt es aktuell 13 395 labordiagnostisch bestätigte Corona-Fälle, 652 gelten als aktiv. In den vergangenen Tagen kamen täglich jeweils über 200 neue Fälle hinzu, am Freitag meldete das Landratsamt 235 neue.

Die meisten aktiven Fälle, nämlich 100, gibt es in Bad Windsheim (+188 seit vergangener Woche, insgesamt 2052). Für die Kreisstadt Neustadt/Aisch meldet das Landratsamt 71 aktive Fälle (+124/1956). 39 Menschen gelten in Uffenheim (+63/852) als aktive Fälle. In Scheinfeld sind es 25 (+58/570).

Burghaslach hat derzeit zwölf (+23/359), Oberscheinfeld drei (+6/107), Markt Bibart 18 (+31/217) aktive Fälle. Aus Ergersheim (+11/120) werden sechs gemeldet. In Hemmersheim (+12/115) gibt es ebenfalls sechs aktive Fälle, in Ippesheim (+11/115) drei, in Markt Nordheim (+9/112) sechs, in Simmershofen (+10/69) sieben, in Gollhofen (+9/92) fünf und in Weigenheim (+4/56) zwei.

Deutlicher Anstieg bei den über 80-Jährigen

In Altersgruppen aufgeschlüsselt heißt dies für die 652 Fälle: 0 bis 10 Jahre: weiblich 70/männlich 61 Fälle, 11 bis 20 Jahre: 52/66 Fälle, 21 bis 30 Jahre: 32/39 Fälle, 31 bis 40 Jahre: 62/51 Fälle, 41 bis 50 Jahre 42/53 Fälle, 51 bis 60 Jahre: 47/34 Fälle, 61 bis 70 Jahre: 18/16 Fälle, 71 bis 80 Jahre: 8/6 Fälle, über 80 Jahre: 19/7 Fälle. Damit gibt es bei den über 80-Jährigen seit vergangener Woche (8/2) einen deutlichen Anstieg.

Im Landkreis gab es laut Landratsamt insgesamt über Impfzentrum und Praxen 209 371 Impfungen. Davon waren 72 124 Erst- und 76 206 Abschlussimpfungen sowie 60 845 Auffrischimpfungen. Bei den Familienimpftagen gab es 574 Erstimpfungen und 472 Abschlussimpfungen von Kindern zwischen fünf und zwölf Jahren.