Schwarzenbach am Wald: Ulrich Tukur besucht "Gasthaus Synderhauf"

"Der kommt mir bekannt vor": Betreiber berichtet vom "aufregenden Tag"

"Hat fränkischen Sauerbraten bestellt": Prominenter überrascht Geburtstagsgesellschaft

Am Samstagmittag (4. Februar 2023) stand ein ganz besonderer Gast im Eingang des "Gasthauses Synderhauf" im Schwarzenbacher Ortsteil Döbra: Schauspieler und Musiker Ulrich Tukur habe sich die Ehre gegeben, berichtet Betreiber Gerd Synderhauf im Gespräch mit inFranken.de. Er erzählt, wie er den "aufregenden Tag" wahrgenommen hat.

Ulrich Tukur besucht das "Gasthaus Synderhauf" in Schwarzenbach: "Echt angenehm und nett"

"Er war im Hauseingang gestanden, weil erst kein Platz frei war", berichtet Synderhauf. Als der Gasthaus-Chef Ulrich Tukur sah, habe er sich gedacht: "Der kommt mir bekannt vor." Doch er sei nicht gleich auf seinen Namen gekommen, weshalb er sein Handy gezückt und im Internet nachgesehen habe. Daraufhin sei Synderhauf auf den Prominenten zugegangen und habe ihn gefragt, ob er wirklich Ulrich Tukur sei. Der Schauspieler, der mit bürgerlichem Namen Ulrich Gerhard Scheurlen heißt, habe dies bejaht.

Am selben Tag sei auch eine Geburtstagsgesellschaft zu Gast gewesen: "Die haben sich gefreut, war eine schöne Überraschung", so Synderhauf. Tukur habe erzählt, dass er gerade von einem Konzert in Frankfurt komme und auf dem Weg nach Leipzig sei. Da er keine Lust gehabt habe, Autobahn zu fahren, habe er einen Weg durch den Frankenwald genommen. Als er um die Mittagszeit Hunger bekam, habe er das "Gasthaus Synderhauf" entdeckt. "Er hat einen fränkischen Sauerbraten bestellt", so der Lokal-Chef. Zudem berichtet er: "Ich fand Herrn Tukur echt angenehm und nett. Es war ein ganz aufregender Tag, da hat man mal was zu erzählen."

Abschließend verrät Synderhauf, dass es zu den Zeiten, als seine Eltern noch das Gasthaus führten, ebenfalls einen prominenten Überraschungsbesuch gegeben habe. Heinz Weiss, der ehemalige "Traumschiff"-Kapitän, habe im Lokal in Schwarzenbach am Wald gegessen. "Da war ich so alt wie meine Kinder jetzt", blickt der Betreiber zurück.

Auch interessant: "In fast trockenen Tüchern": Investor für Nürnberger Traditionslokal gefunden - Gastronomie soll zurückkehren