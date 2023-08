Naila: Wünschewagen macht Schülerin Paula eine riesige Freude

BRK-Team bringt schwer kranken Vater zu Schulabschlussfeier

bringt zu Sauerstoffgerät und Rampe: Begleiterin berichtet von Vorbereitungen

berichtet von "Hat sich gefreut und geweint" - so emotional verlief die Begegnung

Paula musste im vergangenen Jahr miterleben, wie ihr Vater nach einem Schlaganfall im Rollstuhl landete und seitdem auf ein Sauerstoffgerät angewiesen ist. Er lebt nun in einer Intensivpflegeeinrichtung in Marktredwitz. "Die Schulabschlussfeier ist ein unvergesslicher Meilenstein im Leben eines jungen Menschen. Für die meisten Eltern ist es eine Selbstverständlichkeit, ihre Kinder dabei zu begleiten und ihren Erfolg gemeinsam zu feiern", schreibt das Team des Herzenswunsch Hospizmobil BRK Hof in einem Bericht. Mit einigem Aufwand gelang es, Vater und Tochter unvergessliche Momente zu bescheren.

Wünschewagen überrascht Tochter bei Schulfeier in Naila - "kam hergerannt"

Die ehemalige Ehefrau von Jörg H., die ihn betreue, habe die Aktion in die Wege geleitet. "Sie wusste, dass es Paulas Wunsch ist, dass er teilnehmen kann. Sie wusste aber auch, dass es schwierig ist", erklärt die ehrenamtliche Begleiterin Marina Döhla im Gespräch mit inFranken.de.

"Paulas Lehrer wusste Bescheid, hat eine Rampe für seinen Rollstuhl organisiert und gemeinsam mit der Direktorin bis zur Feier dicht gehalten." Vor Ort sei auch ein Stromanschluss für sein Beatmungsgerät nötig gewesen, führt Döhla zur Vorbereitung weiter aus. Auch das passende Behindertenfahrzeug mit Hebebühne musste beim BRK besorgt werden.

Während die Schüler sich am Tag der Feier am Freitag (21. Juli 2023) vor dem Schulgebäude aufgehalten hätten, sei der Wünschewagen von einer anderen Seite eingetroffen. "Wir sind zum Hintereingang hereingegangen und haben ihn zu seinem Platz in der ersten Reihe gebracht. Alle, die ihn kannten, waren total von den Socken, dass wir ihn gebracht haben", berichtet die Ehrenamtliche weiter. "Dann kamen die Schüler und als Paula ihn sah, kam sie hergerannt und hat sich total gefreut und geweint."

Begleiterin beschreibt Vater Jörgs Reaktion - "ich glaube, sie verstehen sich blind"

Ihr Vater könne sich nicht in Worten ausdrücken, "aber er konnte den rechten Arm hochheben, ich glaube, sie verstehen sich blind. Die Freude war auf jeden Fall zu sehen." Jörg H. habe "bis zum Ende durchgehalten", aber sei anschließend natürlich erschöpft gewesen.

Im Wünschewagen habe er dann die Heimreise nach Marktredwitz angetreten. "Wir sind dankbar, dass wir dazu beitragen durften, diesen besonderen Tag für Jörg und seine Tochter Paula unvergesslich zu machen", schreibt das Team des Herzenswunsch Hospizmobil BRK Hof zum Schluss.

