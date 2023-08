BRK erfüllt Würzburger Jörg mit Main-Fahrt großen Wunsch

Das BRK organisiert regelmäßig Ausflüge mit schwerkranken Menschen und beschert ihnen und ihren Familien unvergessliche Momente. Im Mai traf der Kreisverband Würzburg beziehungsweise das BRK Würzburg auf den krebskranken Jörg Buchholz, der noch einmal "eine Bootsfahrt auf dem Main und die Nähe zum Wasser erleben" wollte, wie es in einem Bericht des BRK heißt.

Würzburger will noch einmal "Flusslauf erleben": Er erinnert ihn an seine Kindheit und spätere Jahre

Das BRK zieht einen Vergleich zwischen Main und Elbe und erklärt die Bedeutung der Flüsse im Leben des Mannes: "Vielerorts erinnert der Main an die Elbe. Und dort an der Elbe, in Dresden, verbrachte der heute 85-jährige Jörg Buchholz bis kurz vor dem Mauerbau seine Kindheit und Jugend am und im Wasser. Und der Main verbindet Würzburg mit Frankfurt, wo Buchholz demnach entscheidende Lebensjahre wirkte: bei der Planung des Flughafens und in der Stadtgestaltung."

Deshalb habe sich seine Tochter mit dem Wunsch an das BRK gewandt, ihr im Altenheim lebender Vater wolle "noch einmal ans Wasser, einen Flusslauf erleben". Zunächst sei es für das Herzenswunsch-Team des BRK-Kreisverbandes darum gegangen, zu klären, "was für Herrn Buchholz gesundheitlich möglich ist". Daraufhin sei die Entscheidung für eine Fahrt mit dem Boot der BRK-Wasserwacht auf dem Main von Würzburg nach Veitshöchheim gefallen.

Dann konnten die Detail-Planungen beginnen: "Die Fahrstrecke und Landungsstellen wurden festgelegt, das Mittagessen bestellt und die medizinische Begleitung organisiert", berichtet das BRK und schildert eine anfängliche Zitterpartie: "Als das BRK-Team mit dem Herzenswunsch-Hospizmobil am Ausflugstag im Altenheim ankam, sah es für einen Moment so aus, als ob die Fahrt doch nicht stattfinden könnte. Herr Buchholz war sehr schwach. Aber nach einem sorgfältigen medizinischen Check konnte es doch losgehen."

Patient "genoss Fahrt sehr": BRK plante "besonderen Höhepunkt" ein

Die Ehrenamtlichen vom Roten Kreuz seien mit Jörg Buchholz zunächst zum Feuerwehr-Hafen in der Zellerau gefahren, wo bereits ein Boot der Wasserwacht wartete. "Zusammen mit einem weiteren Boot ging es dann auf dem Wasser nach Veitshöchheim. Jörg Buchholz genoss die Fahrt sehr, er kommentierte Details am Ufer, bemerkte Reiher und freute sich über besonders schöne Blicksituationen", heißt es zu seinen Reaktionen.

Bei sonnigem Wetter habe sich dann eine Mittagspause an der Mainlände angeschlossen. "Ein Eis zum Nachtisch durfte natürlich nicht fehlen. Auf der Rückfahrt nach Würzburg gab es einen besonderen Höhepunkt: Das Wasserwacht-Boot drehte eine Extrarunde bis zur Staustufe an der Alten Mainbrücke, mit Blick auf die Stadt, die Festung und das Käppele. Aus dieser Perspektive hatte Herr Buchholz Würzburg, das er sehr liebt, noch niemals gesehen", führt das BRK aus.

Große Dankbarkeit von Herrn Buchholz und seiner Familie sei den Helfern entgegengekommen: "Sie und Ihr Team haben uns einen unvergesslichen Tag Leben geschenkt und dafür bin ich von Herzen dankbar. Es sind Bilder, die mir die Tränen aus den Augen nehmen werden, sollte ich einmal traurig sein, wenn mein Vater diese Erde verlassen hat. So viel Schönes, so viel Freude, Verbundenheit und Größe", habe es seine Tochter beschrieben.

Helferin "glücklich, berührt und erfüllt" - so kannst du das Herzenswunsch-Hospizmobil erreichen

Auch für die Ehrenamtlichen sei es ein besonderer Tag gewesen: "Ich bin glücklich, berührt und erfüllt. Das war ein Tag, den nicht nur die Familie so schnell nicht vergessen wird", habe eine der Ehrenamtlichen ihr Gefühl beschrieben.

Das zuständige Team des BRK nimmt Herzenswünsche unter www.brk-wuerzburg.de/herzenswunsch entgegen. Dort finden sich weitere Informationen.

Wer das Herzenswunsch-Hospizmobil unterstützen will, könne die Spende auf das Konto IBAN DE91 7905 0000 0000 0658 21 bei der Sparkasse Mainfranken (BIC BYLADEM1SWU), Verwendungszweck "Herzenswunsch Hospizmobil" überweisen. Weitere Nachrichten aus Würzburg findest du auf unserer Übersichtsseite.