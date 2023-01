Hochschule Hof belegt Platz 1 bei neuem Universitäts- und Hochschulranking

bei neuem Über 79.000 Bewertungen: Hochschule ist bundesweit am beliebtesten

Hochschule ist Bewertungsportal veröffentlicht " StudyCheck Award 2023"

Auch fränkische Uni unter den Top 10

In Hof darf man sich über eine Bestplatzierung freuen: Hier steht die beliebteste Hochschule in ganz Deutschland. Das geht zumindest aus einem Ranking des Bewertungsportals Studycheck hervor. Das Portal hat die Beliebtheit von Hochschulen und Universitäten untersucht - und daraus mehrere Rankings gebildet. Mit einem Scorewert von 9.16 landet die Hochschule Hof auf Platz 1 des Gesamtrankings. Doch auch eine fränkische Uni befindet sich in einem der Rankings unter den Top 10.

Hochschule Hof äußerst beliebt: Bester deutscher Wert in Ranking von Studierendenportal

Im Rahmen des alljährlichen Studycheck-Gesamtrankings hat das Portal auch heuer die beliebtesten Hochschulen und Universitäten der Bundesrepublik veröffentlicht: Demnach stehe die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hof in Deutschland an der Spitze.

Der Scorewert der einzelnen Bildungseinrichtungen, welcher sich aus der Sternebewertung und der Weiterempfehlungsrate der Nutzer und Nutzerinnen des Portals zusammensetze, bilde dabei den Ausgangspunkt der Platzierungen. Über 79.000 Bewertungen von Studierenden bestätigten nun die Bestplatzierung der Hochschule in Hof.

Auf dem Portal verzeichne man ein "exzellentes Ergebnis", wie es in einer Pressemitteilung der Hochschule Hof heißt. Mit durchschnittlich 4,36 von 5 Sternen und einer Weiterempfehlungsrate von 96 Prozent führe sie das Feld an. "Auch die persönliche Betreuung durch die Dozierenden und die große Zufriedenheit mit der Digitalisierung der Lehre während der Pandemie tragen zum Ergebnis bei", heißt es.

Auch Uni Bayreuth unter den Top 10 - weitere fränkische Hochschulen gut platziert

Neben Hof zeichnet "Deutschlands größtes Hochschulbewertungsportal" aber auch weitere Einrichtungen in Franken aus: So schneidet unter anderem Bayreuth im spezifischen Universitätsranking mit einem achten Platz, die TH Nürnberg im Hochschulranking mit einem zwölften Platz ab. Auch die Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt gehört mit einer Platzierung auf Rang 17 zu den beliebtesten Hochschulen Deutschlands. Das sind die beliebtesten Hochschulen und Unis im Gesamtranking:

Hochschule Hof Uni Mannheim Hochschule Reutlingen Hochschule der Medien Stuttgart Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt Hochschule Furtwangen Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes Hochschule Aalen OTH Regensburg FH Münster

Das sind die beliebtesten Universitäten Deutschlands:

Uni Mannheim KU Eichstätt-Ingolstadt TU Chemnitz TU München KIT Karlsruhe Uni Konstanz Uni Passau Uni Bayreuth Uni Heidelberg Uni Jena

Auch spannend: Feste und Feiern in Franken - diese Großveranstaltungen stehen 2023 an