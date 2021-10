Einem in den Schmutz geschriebenen Hinweis geht derzeit die Polizeiinspektion Hof im Rahmen der Ermittlungen zu einer Unfallflucht nach. Ein Unbekannter war in der Nacht zum Samstag (2. Oktober 2021) in einen Gartenzaun gekracht und wird seitdem gesucht.

Am Samstagmorgen entdeckten Anwohner der Straße "Am Hang" eine Beschädigung an Gartenmauer, Gartentür und Gartenzaun. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. An der Unfallstelle lag ein von einem Mercedes stammendes Fahrzeugteil. Auf der Rückseite des Teils war mit dem Finger ein Kennzeichen in den daran haftenden Staub geschrieben. Leider führte eine Abfrage beim Kraftfahrtbundesamt dieser Kennzeichenkombination zu keinem Ergebnis. Die Polizisten gehen davon aus, dass ein Zeuge den Unfall beobachtet und dann das Kennzeichen des flüchtenden Autos auf diese Weise hinterlassen hat.

Polizei sucht Täter und geheimnisvollen Zeugen

Neben dem Täter sucht die Polizeiinspektion Hof nach dem unbekannten Zeugen. Er wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 092817040 zu melden.