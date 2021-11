Anlässlich des diesjährigen Volkstrauertages hat Bürgermeister Stefan Pöhlmann in Absprache mit der Evangelischen Kirchengemeinde im Rahmen des Gottesdienstes in der Johanniskirche einige Worte gesprochen. Das berichtet die Stadt Helmbrechts in einer Pressemitteilung.

Pöhlmann betonte dabei die Wichtigkeit der Erinnerung und des Gedenkens an die Opfer von Kriegen. „Wir gedenken heute nicht nur der Opfer beider Weltkriege, sondern sämtlicher Toten im Zusammenhang mit Krieg und Gewalt, Terrorismus und Rassismus, Intoleranz und Antisemitismus. Und wir gedenken auch der Bundeswehrsoldaten, die bei Auslandseinsätzen ums Leben kamen.“, so Pöhlmann.

Er sprach sich darüber hinaus entschieden für die Werte der freiheitlich-demokratischen Grundordnung aus: „Die Demokratie ist ein Geschenk und keine Selbstverständlichkeit, Menschen sind für sie gestorben, sie muss immer wieder erkämpft werden. Sie ist der wichtigste Schutz gegen autoritäre und menschenverachtende Ideologien.“

Pöhlmann erinnerte auch an die Hunderttausend Toten im Zuge der Corona-Pandemie, auch dieses Thema gehöre zum Volkstrauertag 2021.