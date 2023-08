Wie die Polizeiinspektion Hof mitteilt, ist es am Montagmorgen (21. August 2023) an der Kreuzung zwischen der Kreuzsteinstraße und der Westendstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen gekommen. In einer ersten Meldung hieß es, dass der Pkw nach der Kollision auf der Seite liegen geblieben ist und somit die Kreuzung blockiert hatte. Die Straße musste gesperrt werden.

Inzwischen gibt es weitere Erkenntnisse zum Unfall. Und auch der Unfallort ist in den Blickpunkt der Polizei gerückt. Es war der vierte Unfall innerhalb kürzester Zeit an dieser Kreuzung.

Unfall an "spezieller" Kreuzung in Hof - 25.000 Euro Sachschaden

Laut Ermittlungen ist bei dem Unfall vom Montag ein VW Caddy unter Missachtung des Stoppzeichens in die Kreuzung eingefahren und mit einem Lkw kollidiert. Der Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls in Richtung der gegenüberliegenden Hausecke geschoben und kippte dabei um.

Der Fahrer und seine Beifahrerin verletzten sich demnach leicht. Rettungssanitäter brachten sie zur vorsorglichen Untersuchung ins Krankenhaus. Der 7-jährige Sohn der Familie blieb unverletzt, genauso wie der Lastwagenfahrer. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 25.000 Euro

Zur Bergung der Fahrzeuge musste die Polizei und Feuerwehr den Kreuzungsbereich komplett sperren. Durch die eingerichteten Umleitungen kam es zu massiven Beeinträchtigungen im Berufsverkehr.

Drei Unfälle am Wochenende an gleicher Stelle - jetzt soll nachgebessert werden

Wie in dem Bericht auch zu lesen ist, soll an der Kreuzung "eine nochmalige Nachjustierung der Beschilderung und eine Geschwindigkeitsreduzierung weitere Unfälle verhindern".

Hintergrund: Am Wochenende ereigneten sich bereits drei Verkehrsunfälle an derselben Kreuzung. Bei dem ersten Unfall wurde der Stromverteilerkasten beschädigt und so fiel das orangefarbene Blinklicht an der Ampel aus, das die Autofahrer auf das Stoppzeichen und die Wartepflicht hinweisen soll.

Das zuständige Verkehrsaufsichtsamt hat in Absprache mit der Polizei nun die Beschilderung noch einmal nachjustiert. Es wird jetzt ein Vor-Hinweis auf das Stoppschild erfolgen und die betroffenen Straßen auf Tempo 30 reduziert.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © Phanuwat Nandee/Colourbox