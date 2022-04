Auf der A9 hat sich am frühen Samstagmorgen (16. April 2022) bei Münchberg ein schwerer Unfall ereignet. Ein Lkw-Fahrer hatte die Kontrolle über seinen Sattelzug verloren und war ins Schleudern geraten. Dabei krachte er gegen 7.23 Uhr mehrfach in die Mittelleitplanke und bleib am linken Fahrbahnrand stehen.

Die Autobahn musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Auch ein Rettungshubschrauber landete vorsorglich. Wie ein Sprecher der Verkehrspolizei Hof auf Nachfrage von inFranken.de erklärte, wurde der Lkw-Fahrer bewusstlos in seinem Führerhaus gefunden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass ein medizinischer Notfall ursächlich für den Kontrollverlust des Truckers war. Ein Alkoholtest zeigte einen Promillewert von 0,0.

Lkw-Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht

Der Lkw-Fahrer kam nach Erstversorgung durch einen Notarzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An der Unfallstelle war ein Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber, der zur Unfallstelle gerufen wurde, wurde letztendlich doch nicht gebraucht. Den Schaden schätzt das Polizeipräsidium Oberfranken auf eine Summe zwischen 80.000 und 100.000 Euro.

Der bewusstlose Fahrer hatte großes Glück: Ersthelfer retteten nicht nur den Mann aus seinem Führerhaus, sie verhinderten vermutlich auch einen größeren Brand. Ein Reifen war derart überhitzt, dass er zu Brennen begann.

Seit 12.27 Uhr ist die Autobahn wieder frei. Am Donnerstag ereignete sich auf der A9 ebenfalls bei Münchberg ein schwerer Unfall, bei dem drei Personen verletzt wurden.