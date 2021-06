Die Überarbeitung hat ein halbes Jahr gedauert und das Endprodukt kann sich absolut sehen lassen

und das Endprodukt kann sich absolut sehen lassen Neben Wanderrouten können Sie zum Beispiel auch nach Veranstaltungen suchen

Anfang Juni ist die neue Homepage des Naturparks Haßberge online gegangen. Darüber informiert der Naturpark in einer Pressemitteilung.

Naturpark Haßberge: Die Homepage bietet viele neue Features

Nutzer finden hier ab sofort viele spannende Informationen über den Naturpark, dessen Landschaft, Freizeitaktivitäten, die schönsten Wanderwege und die nun wieder stattfindenden Veranstaltungen. Zusätzlich können Sie Prospekte, Informationen über Naturdenkmäler, aktuelle Projekte und die Gemeinden im Naturpark ganz einfach mit einem Klick nachlesen.

Wer zum Beispiel den nächsten Wanderweg in der Nähe sucht, schaut am besten im Wanderportal vorbei. Auf der interaktiven Karte kann man einfach auf die unterschiedlichen Startpunkte der Wanderwege zoomen und so den nächsten Wochenendausflug planen. Eine Übersicht über tolle Biergärten zur Einkehr während Ihrer Wanderung finden Sie hier. Wer Interesse an der Natur hat, kann schnell und unkompliziert verschiedene Informationen über die Landschaft, die Kultur und die Lebewesen am Wegesrand finden.

Pünktlich zum Auftakt der Sommer-Veranstaltungen finden Sie auf der Homepage auch die neue Veranstaltungsseite. Neue Filterfunktionen ermöglichen nicht nur unter eine auf den Nutzer zugeschnittene Suche nach Events, auch Aussichtspunkte, Seen und vieles mehr können nun nach Gemeinden gefiltert werden. Schöne Fahrradtouren durch die Region können Sie hier entdecken.