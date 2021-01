LKR Haßberge vor 1 Stunde

Corona

"Mit dem Rücken zur Wand": Friseure im Kreis Haßberge sehen ihre Existenz bedroht

In einem dramatischen Drei-Minuten-Video wendet sich die Friseur-Innung an die Bürger im Landkreis Haßberge. 20 000 Nutzer geben spontan in den Sozialen Medien ihre Zustimmung. Die Dienstleister fallen durch das staatliche Raster, vielen geht jetzt finanziell einfach die Puste aus.