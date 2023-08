Schwerer Raubüberfall in Haßfurt: Bereits am Donnerstagnachmittag (17. August 2023) soll ein 36-Jähriger einen 60-jährigen Mann beraubt und verletzt haben. Der Tatverdächtige wurde noch am Abend von der Polizei festgenommen und befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Aber was war genau vorgefallen? Gegen 16.50 Uhr eskalierte ein Streit unter Arbeitskollegen in einer Firma in der Augsfelder Straße. Dem 36-jährigen Tatverdächtigen wird vorgeworfen, während der Auseinandersetzung von seinem 60-jährigen Arbeitskollegen Bargeld gefordert und ihn dabei auch schwer verletzt zu haben.

Mann soll Arbeitskollegen in Haßfurt attackiert haben: Polizei nimmt ihn fest

Der 60-Jährige wurde nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Er zog sich eine Fraktur am Arm zu. Mehrere Streifen der Haßfurter Polizei und der Zentralen Einsatzdienste aus Schweinfurt konnten den Tatverdächtigen gegen 20 Uhr in dessen Wohnung festnehmen, wie das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Bamberg mitteilen.

Nach einer Nacht in der Haftzelle wurde der 36-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg am nächsten Tag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser ordnete unter anderem aufgrund des dringenden Tatverdachts der räuberischen Erpressung die Untersuchungshaft an. Er befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt. Die noch andauernden Ermittlungen in dem Fall werden von der Kriminalpolizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bamberg übernommen.

Vorschaubild: © andranik123/Adobe Stock (Symbolfoto)