In seiner letzten nicht-öffentlichen Sitzung vor der Sommerpause hatte der Bad Bockleter Gemeinderat mehrere Entscheidungen getroffen, die nun vorschriftsmäßig in der folgenden öffentlichen Sitzung bekannt gegeben wurden.

Mittagessen für die Schule

Demnach hat das Gremium beschlossen, die Offene Ganztagsschule der Bad Bockleter Grund- und Mittelschule von der Campus Hotel-Restaurant GmbH (Bad Kissingen) mit warmem Mittagessen beliefern zu lassen. Die Essensausgabe wird weiterhin von der gfi Schweinfurt vorgenommen. Die Kosten pro Mahlzeit liegen bei 4,50 Euro. Eltern haben nur 2,50 Euro zu zahlen, die restlichen zwei Euro pro Essen übernimmt die Marktgemeinde als Zuschuss.

Straßenbeleuchtung

Außerdem hatte der Gemeinderat beschlossen, die Straßenbeleuchtungsarbeiten im Baugebiet "Am Salzforst" in Steinach zum Preis von knapp 21 000 Euro an die Bayernwerk Netz GmbH zu vergeben.

Ohne die Genehmigung des Gemeinderats während der Sommerpause einholen zu können, hat die Gemeindeverwaltung im Rahmen eines Eilgeschäfts den Auftrag für die Herstellung von Baumgruben im Baugebiet "Am Salzforst" zu Kosten von knapp 21 200 Euro an die Firma Müller Bau (Großenbrach) vergeben. Hierüber wurde das Ratsgremium am Dienstag informiert. Begründet wurde diese als Eilgeschäft zulässige Maßnahme mit der notwendigen zeitnahen Ausführung. "Bei wochenlanger Verzögerung wäre der Aufwand nur höher ausgefallen", versicherte der 2. Bürgermeister Norbert Borst (CSU).

Geringfügige Überschreitung

Als Bürgermeister hat er lediglich eine Vollmacht für Beträge bis zu 20 000 Euro, die hier geringfügig überschritten wurden, weshalb eine Genehmigung des Marktgemeinderates notwendig gewesen wäre. Doch außer höheren Kosten hätte eine Verzögerung des Auftrags bis zur ersten Ratssitzung nach der Sommerpause nichts gebracht, machte Geschäftsleiter Thomas Beck deutlich: "Diese Arbeiten hätten zur Erschließung des Baugebietes ohnehin ausgeführt werden müssen." ksvd