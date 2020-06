Zum heutigen Ehrentag grüßt auch Urenkelin Laura

Vier Hochzeitsjubiläen prägen den gemeinsamen Lebensweg von Gudrun und Günther Stegner: Die Eheleute feierten ihre Silber-, Gold- und Diamanthochzeit und nach 65 Jahren begehen sie an diesem Donnerstag die Eiserne! Im August gibt es wieder etwas zu feiern: den 89. Geburtstag des Jubelbräutigams, und zum Jahresende wird die Jubelbraut 86 Jahre.

Im Rosenmonat, am 25. Juni 1955, wurden sie getraut. Eigentlich sollte ihre weiße Hochzeit im Wonnemonat Mai stattfinden, was aber an fehlenden Dokumenten scheiterte.

Gudrun Stegner (geb. Eckstein) wurde als zweites Kind von vier Mädels in Stendal (Sachsen-Anhalt) 1934 geboren. Familie Eckstein lebte in Vaters Heimat Sonneberg, wohin Mutter Emma aus Neustadt heiratete. Aufgrund der deutschen Arbeitsfront musste der Vater damals mit seiner Familie nach Stendal umziehen.

Mutter Emma schickte ihre damals 17-jährige Gudrun nach dem Krieg nach Neustadt zur Oma. Mit der Flüchtlingswelle kamen dann auch die Eltern und Geschwister "rüber", bis auf Schwester Ingrid, die in Stendal blieb.

Günther Stegner wurde 1931 in Mönchröden geboren. Nach dem Krieg zogen seine Eltern nach Neustadt, damit der Opa dort versorgt war, als die Oma starb. Hier ging er zur Schule und absolvierte bei der Firma "Von Ohle" eine Schreinerlehre.

Anfang der 50er Jahre lernten sich die jungen Leute kennen. "Wir haben Höhen und Tiefen gemeinsam erlebt und möchten diese Zeiten auch nicht missen", blicken die Eheleute zurück.

"Noch eine Hochzeit erleben"

Ihr erstes Baby, Sohn Dieter, hatten die Eltern gleich nach der Hausgeburt 1959 verloren. Diesen Schmerz linderte zwei Jahre später die Geburt von Tochter Sabine und nach zwei weiteren Jahren Nesthäkchen Ute. Und Ute schenkte zu Vaters Geburtstag das beste Geschenk: Enkel Tobias wurde geboren! "Der kam zu meinem Geburtstagskaffee um halb vier auf die Welt", erinnert sich Opa Günther. So ähnlich überraschte dann Enkel Tobias mit seiner Julia die Großeltern mit dem ersten Urenkelchen Laura (2) ein paar Tage vor Omas Geburtstag im Dezember. "Hoffentlich heiraten die beiden noch, ich möchte noch eine Hochzeit erleben", wünscht sich Uroma Gudrun sehnlichst.

Anfang der 80er Jahre baute sich Familie Stegner in der Klinger-Straße ein Häuschen und die Gartenarbeit wurde Mutters Hobby - bis heute. Gesellig ist das Jubelpaar auch: Es liebt Konzerte und Musik, genießt das Miteinander bei den Sammler- und Briefmarkenfreunden, gehört dem Heimat- und Museumsverein an sowie dem Musizierkreis gehobener Unterhaltungsmusik. "Da war ich zwanzig Jahre Erster Schatzmeister. Heute zähle ich zu den Ehrenmitgliedern", erzählte der Jubilar. Und mit den Städtefreundschaften "Neustadt in Europa" sind die Stegners begeisterte Neustadt-Fans geworden. "Wir waren in Schweden, in Schottland und überall, wohin Dieter Seyfarth die Neustadt-Reisen organisierte".

"Ich habe noch den Willen, habe einen Garten, Blumen, möge es noch so bleiben. Dass es wieder vorwärts geht, dass man wieder reisen kann, das wünsche ich uns. Und ich will wieder loslegen und will kochen", steckt die Jubelbraut voller Energie.

Pfarrer Michael Meyer zu Hörste von der evangelischen Kirchengemeinde Sankt Georg wird den Segen Gottes dem Jubelpaar während einer Andacht im Hause Stegner erteilen.