Manfred Zapf ist seit 25 Jahren Zweiter Bürgermeister der Gemeinde Harsdorf. Bürgermeister Günther Hübner überreichte ihm in der jüngsten Gemeinderatssitzung ein Präsent und würdigte die loyale Zusammenarbeit. "Manfred Zapf hat dieses Amt immer zum Wohle der gesamten Gemeinde ausgeübt", sagte er. Zapf (58) zog 1990 erstmals in den Gemeinderat ein und wurde im Mai 1996 zum Zweiten Bürgermeister gewählt. Seit 36 Jahren steht er auch in Verantwortung für den TSV Harsdorf, davon 26 Jahre als Vorsitzender.

Aus nichtöffentlicher Sitzung gab Hübner bekannt, dass das Architekturbüro Just aus Bindlach mit der Planung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses beauftragt wurde. Die Ingenieurleistungen für die Haustechnik erledigt das Büro Karl Müller aus Bayreuth, für die Elektrotechnik ist das Büro Käppel aus Bayreuth zuständig.

In trockenen Tüchern ist der Mietvertrag mit dem Unternehmen Ormed für die Räume der früheren Geschäftsstelle der VR-Bank im Erdgeschoss des Rathauses. Das Unternehmen ist in der Medizintechnik tätig und hat seinen Hauptsitz in Freiburg im Breisgau.

Für den Neubau des Gerätehauses mit zwei Stellplätzen kann die Gemeinde mit einem Zuschuss von 114 500 Euro rechnen. Einen Grundsatzbeschluss fasste das Gremium dahingehend, dass Gehwege künftig gepflastert werden.

Zur Sanierung der Wasserversorgung berichtete der Bürgermeister, dass der Kreuzungsvertrag mit der DB immer noch auf sich warten lässt. Die Firma Krumpholz aus Kronach spreche die Arbeiten mit den Anliegern sehr gut ab.

Schließlich gab Hübner noch bekannt, dass sich ein Jugendlicher für den Bau einer Skateranlage ausgesprochen habe. Stefan Holzheu vermisste hier einen Vorschlag des Jungen: "Einfach zu sagen, macht mal bitte, ist mir zu wenig." Rei.