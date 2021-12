Im zweiten Jahr in Folge machte der Johanniter-Weihnachtstruck am Ausgabestandort der Kulmbacher Tafel Halt, um 120 Weihnachtspakete an deren Kunden zu verschenken.

Die Freude war vor allem bei der Vorsitzenden der Kulmbacher Tafel, Elfriede Höhn, groß. Neben den Päckchen und Hilfsgütern konnten die Kunden der Tafel auch Weihnachtsbäume mit nach Hause nehmen.

Kulmbachs Oberbürgermeister Ingo Lehmann (SPD) freute sich über die Aktion der Johanniter. Ein Team des Bayerischen Fernsehens begleitete den Truck und eine Familie mit sechs Kindern aus Presseck. Der Beitrag wird am kommenden Sonntag um 17.45 Uhr im dritten Programm gesendet.

Die Johanniter sind schon seit über 20 Jahren in der Vorweihnachtszeit mit ihrem Truck unterwegs und sammeln Geschenke für Bedürftige. Traditionell fahren sie am ersten Weihnachtsfeiertag nach Südosteuropa, um auch dort Weihnachtspäckchen abzuliefern. In diesem Jahr übernehmen Speditionen diese Aufgaben coronabedingt. Die Päckchen gehen nach Bulgarien, Mazedonien, Albanien und Rumänien. Bundesweit sind jedes Jahr rund 50 000 Pakete unterwegs.

Die Weihnachtspäckchen sind mit Lebensmitteln wie Zucker, Mehl, Nudeln, Reis und Öl sowie Hygieneartikeln und kleinen Geschenken für Kinder gefüllt. Rei