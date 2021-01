Wenn nicht er, wer dann: Ehrenbürger Gerhard Preß weiß Anekdoten aus 50 Jahre Rödental zu erzählen. Der langjährige Bürgermeister stand 30 Jahre an der Spitze der Kommune (1984 bis 2014) - bekannt für seine ausgezeichneten Beziehungen in die Staatskanzlei nach München.

Die Erfolgsgeschichte gipfelte in der Stadterhebung am 23. September 1988 - "die einzige Stadterhebung bis heute nach dem Krieg in Oberfranken", wie er stolz berichtet.

Mit einem verschmitzten Lächeln erinnert er sich aber auch noch gut an einen Stadtratsantrag auf Nacktbaden im Hallenbad. Nach einer längeren Diskussion mit Freifrau Charlotte von Fürstenberg, die keinen "Schniddeldei" sehen wollte, entschied sich eine große Mehrheit trotzdem dafür. Daraufhin forderte sie den damaligen Bürgermeister Ferdinand Fischer auf, als erster hüllenlos ins Becken zu springen. Als der erwiderte, da müsse sie schon mitkommen, hatte sich das Thema erledigt. Letztendlich wurde das Nacktbaden vorwiegend von den Saunagängern am Sonntagnachmittag genutzt.