VG Ebern bietet wieder das Ferienabenteuer an

Der Bürgermeister der Stadt Ebern, Jürgen Hennemann (SPD), freut sich, dass das Ferienabenteuer in den Sommerferien starten kann, nachdem wegen der Corona-Krise das Oster- und Pfingstferienabenteuer hatte abgesagt werden müssen. Auf das neue Angebot macht die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Ebern aufmerksam.

Umso glücklicher sind die Bürgermeister aus den am Ferienabenteuer teilnehmenden Gemeinden über die Entscheidung der bayerischen Regierung und des Landratsamtes Haßberge, dass die Kinderbetreuung nun stattfinden kann. Die Mitarbeiterinnen der Arbeiterwohlfahrt Ebern sind froh, die Kinder begrüßen zu können. Sie freuen sich auf alle Kinder, die in der Verwaltungsgemeinschaft Ebern, der Gemeinde Untermerzbach und dem Markt Maroldsweisach wohnen. Den Buben und Mädchen wird, wie auch in den Jahren zuvor, ein abwechslungsreiches Programm angeboten. Aktuell wird dafür ein entsprechendes Hygienekonzept erarbeitet.

Interessierte Eltern können ihre Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren im Internet unter www.ferienabenteuer.ebern.de sowie per E-Mail unter ferienabenteuer@awo-ebern.de anmelden. Dort erhalten sie auch weitere Informationen zu den Preisen und anderen Themen.

VG gibt weitere Auskünfte

Flyer liegen in den teilnehmenden Unternehmen und Gemeinden aus. Die VG bittet die Eltern, die Kinder rechtzeitig anzumelden, damit sie einen Platz im Ferienabenteuer erhalten.

Der angegebene Anmeldeschluss im Flyer gilt in diesem Jahr aufgrund der kurzfristigen Entscheidung nicht mehr.

Bei weiteren Fragen hilft die VG Ebern, erreichbar unter der Telefonnummer 09531/62919, in der Zeit von 8 bis 12.30 Uhr. ft