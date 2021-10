Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr am frühen Montagmorgen auf der Coburger Straße zwischen Weitramsdorf und Weidach einfach weiter, obwohl es zum Kontakt mit einem entgegenkommenden Lkw gekommen war, berichtet die Polizeiinspektion Coburg. Wenige Minuten nach 7 Uhr war ein 51-Jähriger mit seinem Lkw auf der Coburger Straße von Weidach aus in Richtung Weitramsdorf unterwegs. Auf Höhe eines ehemaligen Baumarktes kam ihm ein orangefarbener 7,5-Tonnen-Laster entgegen und die Fahrzeuge berührten sich. Nach dem Unfall stoppte der 51 Jahre alte Berufskraftfahrer sein Fahrzeug, allerdings machte sich sein Unfallgegner aus dem Staub, den Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro ignorierend. Hinweise auf den orangenen Laster sowie den Unfallfahrer nimmt die Coburger Polizei entgegen. pol