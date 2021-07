Die Rhön-center Mahlmeister in Burkardroth und Bad Brückenau beteiligten sich Ende Juni an der deutschlandweiten Edeka Spendenaktion, um die Tafeln zu unterstützen. Die Kunden konnten in den zwei Aktionswochen Spendentüten, gefüllt mit Lebensmitteln oder Drogerieartikeln, für fünf Euro kaufen und an einer Sammelstelle im Markt abgeben.

Die HelferInnen der Tafel Bad Brückenau unterstützen diese Aktion aktiv. Zum Abschluss konnten insgesamt 241 Tüten im Wert von 1205 Euro an den Vorsitzenden der Bad Brückenauer Tafel, Hans-Jürgen Schelle, übergeben werden.

Für die Tafel kommt diese Tütenaktion genau rechtzeitig, sagt der Vorsitzende Schelle. "Das Lager war leer, und nun können wir es glücklicherweise wieder auffüllen", sagt er. Den Spendern und der Aktion danke er herzlich. red