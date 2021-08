Dass man zweieinhalb Jahrzehnte im selben Betrieb arbeitet, ist heute nicht mehr selbstverständlich. Was hält einen fest, wenn man so lange derselben Firma die Treue hält? Christina Bach, Diana Söder und Bianca Albert sind sich einig: "Es ist das gute Miteinander mit Chefin und Kolleginnen, eben wie in einer großen Familie." Seit 25 Jahren arbeiten die drei Frisörinnen im Garitzer Friseursalon Christiane Schiesser. Jetzt wurden ihnen in einer Feierstunde von Firmeninhaberin Christiane Schiesser und ihrer Tochter Constanze Schiesser mit einer Dankesrede ein Präsent und die Ehrenurkunden der Handwerkskammer für Unterfranken überreicht. Die Frisörinnen haben alle im Salon Schiesser gelernt und sind geblieben, worauf Christiane Schiesser besonders stolz ist: "Es ist gut, dass wir unseren Nachwuchs selbst ausgebildet haben, denn eine gute Ausbildung ist sehr wichtig."

Die Reichenbacherin Christina Bach begann 1996 ihre Ausbildung und war seit 1999 als Frisörin ununterbrochen tätig. "Frau Bach ist vielseitig einsetzbar und arbeitet sowohl im Damensalon als auch im Herrensalon. Sie genießt das Vertrauen ihrer Kolleginnen und wird von ihnen und ihren Kunden auf Grund ihrer umfassenden Fachkenntnisse anerkannt und geschätzt. Frau Bach hat seit vielen Jahren eine Ersthelferausbildung und übernimmt bei Bedarf die Versorgung ihrer Kolleginnen bei kleineren Blessuren", so Christiane Schiesser bei der Laudatio.

Diana Söder aus Oberthulba absolvierte ihre Ausbildung von 1987 bis 1990 und war nach der Gesellenprüfung bis 1999 als Damen- und Herrenfrisörin tätig. "Ab 2000 hat Frau Söder bei uns als Teilzeitkraft gearbeitet. Nach dem Erziehungsurlaub übernahm Frau Söder ab Juli 2008 unsere Filiale in der Klinik Deegenberg. Seit Juni 2020 ist Frau Söder bei uns überwiegend im Herrensalon tätig. Die Kunden schätzen ihre fachliche Fähigkeiten und ihr stets freundliches Wesen. Frau Söder hat sich besonders durch ihre überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft und Ausgeglichenheit ausgezeichnet", so Schiesser.

Bianca Albert aus Hohn begann 1989 ihre Ausbildung und beendete diese 1992. "Nach dem Erziehungsurlaub arbeitete Frau Albert als Teilzeitkraft bis Juni 2008. Seit Juli 2012 ist Frau Albert erneut als Teilzeitkraft im Damensalon beschäftigt. Durch ihre Flexibilität kann Frau Albert bei allen anfallenden Arbeiten eingesetzt werden". Höhepunkte in ihren Laufbahnen waren für die drei die Teilnahmen an Meisterschaften und Modenschauen, wo sie spezielle Frisuren kreierten, aber auch das Rakoczy-Fest, welches sie mit historischen Frisuren und einem eigenen Festwagen bereicherten.