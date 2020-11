Mit der Unterstützung des Auswärtigen Amtes hat der Verein Bürger Europas in den vergangenen Wochen die Europa-Jugendhomepage www.european-online-learning.de entwickelt, die für Schulen und Berufsschulen attraktive Angebote in schwierigen Corona-Zeiten bieten soll. Im Mittelpunkt dieser neuen Webseite steht mit dem Europaquiz "that's eUrope" ein europaweit einmaliges Online-Schulklassenduell rund um Europa und die EU. Das erste Schulquizduell wurde am Montag durch zwei Klassen aus Lübeck durchgeführt.

Schulklassen und Leistungskurse können täglich ihr Europawissen im direkten Duell mit anderen Schulklassen aus ganz Deutschland oder auch Europa online messen.

Ab der neunten Klasse

Dazu ist nur eine Anmeldung auf der Webseite erforderlich und schon kann es losgehen. Ein Spiel gegen eine andere Klasse der eigenen Schule, einer Partnerschule oder einen Zufallsgegner - alles ist möglich. Das Europaquiz dauert 45 Minuten und ist ab Klassenstufe 9 geeignet, teilt der Verein mit.

Weitere Infos zu diesem Schulquiz sowie zu Europa und der EU finden sich auf der Webseite www.european-online-learning.de.