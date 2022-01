Kulmbach vor 13 Stunden

Weihnachtssterne und Sternschnuppen

Schreiner bereiten mit ihrem Geschick Senioren Freude

Es sollte was Soziales werden, was sich die 15 angehenden Schreiner im ersten Ausbildungsjahr am Beruflichen Schulzentrum als Geschenkidee vornahmen. Herausgekommen sind bei ihrer Aktion insgesamt 230...