Um trotz der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Kontakteinschränkungen den Lichtenfelsern die in diesem Jahr von der Stadt abgeschlossenen Maßnahmen vorzustellen, gibt es heuer den Jahresrückblick von Bürgermeister Andreas Hügerich (SPD) als Video. Im Video zu entdecken sind verschiedenste Stationen, wie beispielsweise der Ausblick aus dem Oberen Torturm in der Innenstadt, die neu geschaffenen Bauplätze in Isling und Buch am Forst sowie die farbenfroh umgestaltete Bushaltestelle in der Neuensorger Straße in der Schney.

Auch in gedruckter Form

Das Video ist auf der Internetseite der Stadt Lichtenfels unter www.lichtenfels.de/rueckblick2020 abrufbar. Auf der Internetseite steht der Jahresrückblick auch als Textdokument bereit, das ausgedruckt werden kann und so Bürgern weitergegeben werden kann, die keine Möglichkeit haben, das Video anzusehen. Anregungen, Kritik, Lob oder Wünsche an die Stadtverwaltung können jederzeit papierlos per E-Mail unter www.lichtenfels.de/kontaktformular sowie postalisch an Stadt Lichtenfels, Marktplatz 1, 96215 Lichtenfels gesendet werden. Wichtig ist hier die Angabe des Namens und der Anschrift bzw. E-Mail-Adresse, so dass geantwortet werden kann. red