Die Ergebnisse aus einem zehntägigen Energiecoaching stellte Valeska Schönlau von Energievision Franken GmbH (EVF) dem Gemeinderat vor. Bestandsgrundlagen seien bei Begehungen vor Ort, aus Gesprächen mit den lokalen Netzbetreibern oder aus dem Energieatlas Bayern gewonnen worden, sagte Schönlau. Ihr Hauptaugenmerk legte EVF auf die Mehrzweckhalle und den Kindergarten und zeigte energetische Sanierungsmöglichkeiten zur Energieeinsparung auf.

Verwundert zeigte sich das Gremium, dass trotz Windkraft- und etlichen privaten Photovoltaikanlagen der Anteil an erneuerbaren Energien beim Markt Sulzthal nur bei rund 12 Prozent liege. Es sei noch Potenzial für Windkraft, aber auch für Photovoltaik - beispielsweise auf dem Mehrzweckhallendach - vorhanden, bekräftigte Schönlau. Nach den Berechnungen amortisiere sich eine PV-Anlage auf dem Hallendach bei Eigenverbrauch nach rund zehn Jahren und bei Volleinspeisung nach rund 14 Jahren. Ein Energie-Checkup hinsichtlich Strom und Wärme lege die energetische Sanierung der Gebäudehülle wie Dach- und Fassadendämmung nahe. Aber auch schon kleine Lösungen wie das Einstellen der Fenster oder neue Dichtungen brächten kurzfristig Einsparpotenzial, so die Expertin.

"Wir müssen darauf achten, dass daraus nicht Hoffnungen entstehen, die dann an der Finanzierung scheitern", meinte Bürgermeister August Weingart. Letztendlich entscheide das Gremium, was von den Maßnahmen umgesetzt werde. Der Kindergarten werde erneuert und damit auch gleichzeitig energetisch saniert. "Vieles davon wussten wir schon", zeigte sich Gabi Dehmer enttäuscht von den Ergebnissen des Energiecoachings. Ludwig Edelmann schlug vor, das Dach der Halle an einen Investor zu vermieten, gegebenenfalls könnte es auch eine Genossenschaft sein. Der Beschluss, die Verwaltung zu beauftragen, die gemeindlichen Dachflächen bezüglich der Eignung für die Errichtung einer PV-Anlage zu überprüfen, wurde zurückgestellt. Welchen Beitrag der Markt Sulzthal leisten könne, um in Sachen erneuerbare Energien voranzukommen, sei entscheidend, so Weingart.

Volkstrauertag

Am 20. November findet nach dem Gottesdienst der offizielle Teil der Gemeinde zum Volkstrauertag statt, wurde bekanntgegeben. hhr