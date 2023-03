Die musikalische Familie des Musikvereins Uetzing-Serkendorf traf sich zur Jahreshauptversammlung in Weisbrem. Neben den Tätigkeitsberichten des Vorstands und der Dirigenten standen auch zahlreiche Mitgliederehrungen auf der Tagesordnung. Der Musikverein hat derzeit 361 Mitglieder, von denen 95 aktiv beim Nordbayerischen Musikbund gemeldet sind. Ausbildungsleiter Markus Krappmann berichtete, dass zwei Jugendliche das D3-Abzeichen, drei das D2-Abzeichen, zwei das D1-Abzeichen und ein Kind das Junior-Abzeichen abgelegt haben.

Die Bläserklasse besteht aus 16 Kindern, die von Susi Schliefer in Register- und Gesamtproben unterrichtet werden. Von den ursprünglich 19 Musikern der „Nussolinos“ sind mittlerweile viele ins Blasorchester gewechselt, so dass nur noch elf im Schülerorchester spielen. Auch die „Nussominis“ sind mit vier Kindern aktiv, hier lernen die Kinder das Spiel in der Gruppe.

Treue Mitglieder

Nach einem kurzen Bericht über die letzten Aktivitäten und Veranstaltungen im Kreisverband folgten die Ehrungen der aktiven Musikerinnen und Musiker. Für zehn Jahre aktives Musizieren wurden Eva Hämmer (Euphonium), Lea Vogt (Querflöte), Hannah Voll (Euphonium), Eva-Maria Weis (Querflöte), Laura Zahner (Klarinette), Moritz Kerner (Trompete) und Ralf Kunzelmann (Tuba) geehrt.

Die goldene Ehrennadel und Urkunde für 30 Jahre erhielten Patrica Reinhardt (Klarinette/Saxophon) und Rainer Wudy (Trompete). Die goldene Ehrennadel für 40 Jahre aktives Musizieren erhielten Jörg Bechmann (Klarinette), Tino Bechmann (Schlagzeug), Norbert Dinkel (Tuba) und Marcus Ultsch (Klarinette).

Es folgten die Ehrungen der 50-jährigen (passiven) Gründungsmitglieder (im Nachhinein für 2020): Johann Bauernschmitt, Heinrich Bechmann, Josef Bechmann, Michael Bechmann, Andreas Deuerling, Anton Dinkel , Hans Dinkel , Michael Dinkel , Johann Krappmann, Otto Krappmann, Michael Ladisley, Josef Meixner , Leonhard Meixner, Rudolf Motzke, Johanna Müller-Böhm, Karl-Heinz Reichert, Annemarie Reinhardt, Elfriede Schnapp, Gottfried Schönwald, Josef Schönwald, Ludwig Ultsch, Bernhard Weidner , Josef Weis und Johann Weiss.

Für 20 Jahre passive Mitgliedschaft wurden Frank Kerner, Christian Weidner und Martina Weidner geehrt. Für 25 Jahre Hedwig Dinkel , Tino Dinkel , Christian Geldner, Markus Geldner, Stefan Nüßlein, Bernd Schramm (Loffeld) und Michael Zenk. Für 30 Jahre: René Beifuss, Stefan Gehringer, Christian Schauer, Marcus Schauer, Michael Schauer, Bernd Schramm ( Uetzing ) und Alexander Zientek.

Für 35 Jahre: Markus Bechmann, Heinrich Gehr, Ulrich Gehringer, Anton Geldner, Harald Greich, Jakob Herrmann, Wilhelm Kerner, Jürgen Krappmann, Erwin Müller , Josef Müller , Georg Nüßlein , Manfred Reichert, Peter Reichert, Hans Rudyk, Karlheinz Schneider, Roland Schonath und Torsten Weiser.

Für 40 Jahre: Bernhard Ultsch und Matthias Weiser. Für 45 Jahre: Hans Dinkel (Bräuer), Herbert Glock, Wolfgang Reichert, Claudia Schedel, Maria Schlund, Andreas Schneider, Alfred Treubel, Alfred Weidner und Leonhard Weis. gkle