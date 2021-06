Beim zweiten Anlauf hat es endlich geklappt: Nach einer Absage wegen schlechten Wetters fand am vergangenen Pfingstferientag endlich die Radbiogolf-Tour statt. Mit einem Hygienekonzept und negativ getesteten Betreuern traute sich der Kreisjugendring Lichtenfels diesen sportlichen Tag in den Pfingstferien anzubieten. Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren waren dazu eingeladen, auf ihr Rad zu steigen und mit nach Redwitz zum Freibad zu fahren. Pünktlich zur Mittagszeit kam die Radlergruppe dann am Ziel an. Satt ins Wasser ging es allerdings zum Mittagessen: Christian Zorn ( CSU ), der Zweite Bürgermeister der Gemeinde Redwitz, hatte im Namen der Gemeinde eine Einladung ausgesprochen.

Besuch des Redwitzer Biotops

Anschließend führte er die Teilnehmer gemeinsam mit Lukas Busch ins Biotop von Redwitz. Dieses entstand 2002 als Außenstelle der Landesgartenschau – ein Lehrpfad führt Besucher durch einen idyllischen Auenwald. Licht und Schatten, alte Bäume mit knorrigen Ausläufern und die vielseitige Flusslandschaft begeisterten Trainer und Kinder gleichermaßen.

Golden Gate Bridge Frankens

Zur Abkühlung stand anschließend ein erfrischendes Fußbad in der Rodach auf dem Programm.

Nach einem Zwischenstop auf dem Rodachsteg – der Golden Gate Bridge Frankens – endete die Wanderung am Minigolfplatz. Dort zeigten die Mädels und Jungs auf den 18 Bahnen ihr Können. Jubel oder Enttäuschung – auf den einzelnen Bahnen war alles zu hören, bis der Tagessieger endlich feststand und sich über ein zusätzliches Eis freuen durfte. Während der Rückfahrt erlebten die Teilnehmer noch ein besonderes Ereignis: 13 Störche ließen sich auf einem frisch umgepflügten Acker einige Insekten schmecken und boten so ein tolles Fotomotiv.

Am Ausgangspunkt, dem Landratsamt, warteten bereits die Eltern, um ihre müden, aber um viele Eindrücke reicheren Sportler abzuholen. red