Jung und Alt gemeinsam am Tisch, dazu viel Spaß und Freude. So wurde das Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Turnier des Obst- und Gartenbauvereins mit den „Rodach-Kids“ zu einer geselligen und lebendigen Veranstaltung.

Mit der Einladung hatte der Obst- und Gartenbauverein nicht nur seine Mitglieder angesprochen. Auch Nichtmitglieder waren gekommen, um an dem traditionellen Brettspiel teilzunehmen. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Karin Rech im Gemeinschaftsraum suchte sich jeder nach der Platzverlosung seinen Spieltisch . Gleich nach dem Startsignal hörte man die Würfel rollen.

Die Regeln waren einheitlich. In vier Runden spielten die Teilnehmer an sechs Tischen das Finale aus. Hier fieberten die anderen Teilnehmer mit und freuten oder ärgerten sich mit ihren Favoriten. Am Ende gratulierte Präsident Rech Thomas Micheel zum Sieg. Platz zwei ging an Marlene Mikusch und Platz drei an Paula Dlouhy. Die drei Erstplatzierten erhielten Gutscheine. Für den vierten Platz erhielt Renate Hofmann ein Spiel. che