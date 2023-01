Der im Dezember abgehaltene Winterzauber an der Herzog-Otto-Mittelschule in Lichtenfels war ein voller Erfolg. Bereits im Vorfeld der Veranstaltung hatte die SMV beschlossen, die Hälfte des Erlöses an das Tierheim Lichtenfels zu spenden.

Rund 1200 Euro

Die Freude bei allen Beteiligten war groß, als im Rahmen einer SMV-Sitzung stolz 1200 Euro an die beiden Vertreterinnen des Tierheims übergeben werden konnten.