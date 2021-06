In Ebensfeld wurde das Bürgerbegehren „2 statt 4 – eine Verkehrslösung für alle Ebensfelder Gemeindebürger“ mit dem Sammeln von Unterstützungsunterschriften gestartet. Das Bürgerbegehren nimmt Bezug auf die beiden Beschlüsse des Marktgemeinderates aus der Sondersitzung vom 26. April, nochmals durch alle Bürger entscheiden zu lassen. Ziel ist eine effektive Verkehrsentlastung für Ebensfeld und eine zukunftsfähige Verkehrsplanung. Neben Info-Möglichkeiten im Internet, Facebook und Instagram besteht an folgenden Terminen die Möglichkeit, sich zu informieren und mit der Unterschrift das Bürgerbegehren zu unterstützen: Donnerstag, 1. Juli, 18 bis 19.30 Uhr, Ebensfeld /Dientzenhofer Straße (Platz); Freitag, 2. Juli, 18 bis 19.30 Uhr Unterneuses/Grasiger Weg (Alte Schule); Freitag, 2. Juli, 18 bis 19.30 Uhr Ebensfeld /An der Friedenslinde; Samstag, 3. Juli, von 11 bis 12.30 Uhr Ebensfeld /Hauptstraße (Zentrum); Sonntag, 4. Juli, 14 bis 15.30 Uhr Kleukheim/Kleukheimer Hauptstraße (Schulplatz); Montag, 5. Juli, 18 bis 19.30 Uhr Oberbrunn (Zentrum); Dienstag, 6. Juli, 18 bis 19.30 Uhr Birkach / Kreuzbachstraße (Zentrum); Mittwoch, 7. Juli, 18 bis 19.30 Uhr Döringstadt / Bischof-Senger-Straße (Zentrum). red