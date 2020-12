Was nach einem schlechten Scherz oder einer verlorenen Wette aussieht, ist de facto Diebstahl und Hausfriedensbruch. Als eine "lebensmüde Aktion" bezeichnet Andy Büschel von Projekt BauArt die Tat im Neubaugebiet "Kalendergärten". Da baumelt nämlich ein Einkaufswagen in luftiger Höhe - angehängt an die Seilwinde des dort aufgestellten Baukrans. Der oder die Täter, gegen die Anzeige erstattet wurde, müssen auf den Kran geklettert, dann entlang des Auslegers bis zur Seilwinde gegangen sein, um das Seil hinunterzulassen. Der eingehängte Wagen wurde anschließend hochgezogen. Ein falscher Schritt und der oder die Täter wären 30 Meter in die Tiefe gestürzt. Lustig finden Andy Büschel und sein Kollege Thomas Siebenhaar die Aktion nicht. Der Einkaufswagen wurde von einem Einkaufsmarkt in der Nachbarschaft entwendet. nel