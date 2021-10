In der Stadt Coburg setzte die Herbstbelebung am Arbeitsmarkt bereits im September ein. Wie die Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg berichtet, sank die Zahl der Arbeitslosen um 26 Personen (- 2,1 Prozent) auf 1239. In den letzten zwölf Monaten sank die Arbeitslosigkeit um 141 Personen oder 10,2 Prozent. Die Arbeitslosenquote reduzierte sich seit August um 0,1 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent (Vorjahr 6,0 Prozent). Im September meldeten die Arbeitgeber aus dem Stadtgebiet dem Arbeitgeberservice 211 sozialversicherungspflichtige Stellen, 48,6 Prozent (+ 69) mehr als im letzten Jahr. Im Bestand führen die Vermittlungsprofis aktuell 1081 Arbeitsplatzangebote, 332 (+ 44,3 Prozent) mehr als im September 2020.

Im Coburger Land reduzierte sich mit dem Start des jährlichen Herbstaufschwungs die Zahl der Arbeitslosen in den vergangenen vier Wochen um 53 (- 2,9 Prozent) auf 1744. Im Vorjahresvergleich ist die Erwerbslosigkeit um 154 Personen oder 8,1 Prozent gesunken. Die Arbeitslosenquote nahm seit August um 0,1 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent ab (Vorjahr 3,8 Prozent). Der Arbeitgeberservice konnte im September 162 Stellenangebote aus dem Landkreis entgegennehmen, so viele wie im Vorjahr. Im Stellenpool gibt es aktuell 1044 Beschäftigungsperspektiven, 230 (+ 28,3 Prozent) mehr als vor zwölf Monaten. red