Ab dem 14. September startet im Erlanger E-Werk das Herbstprogramm - natürlich nach wie vor unter Berücksichtigung aller geltenden Auflagen. "Wir haben uns genauso wie beim Sommerprogramm lange zusammengesetzt, alle möglichen Szenarien durchgesprochen und ein umfassendes Hygiene-Konzept erstellt, mit dem wir guten Gewissens auch im Herbst ein Kulturprogramm bei uns anbieten können", erzählt Geschäftsführer Jan-Peter Dinger in einer Pressemitteilung.

Alle Kulturveranstaltungen im E-Werk finden bestuhlt statt. Die Kapazitäten sind deutlich reduziert und es werden alle nötigen Abstände zwischen und in den Stuhlreihen eingehalten. Die Veranstaltungsräume werden regelmäßig desinfiziert und verfügen über eine sehr gute Lüftungsanlage. Im Gebäude herrscht Maskenpflicht, an den jeweiligen Sitzplätzen kann die Maske abgenommen werden. "Wenn unsere Gäste weiterhin alle Regeln so gut einhalten und vorsichtig sind, spricht nichts dagegen, dass wir den Herbst und Winter über ein ausgiebiges Kulturprogramm für Erlangen zur Verfügung stellen können", freut sich Dinger.

Durch die finanziellen Zusicherungen der Stadt Erlangen und das Investitionsförderprogramm "Neustart" der Bundesregierung ist man zuversichtlich, den wirtschaftlich schwierigen Balanceakt zwischen zumeist gleichbleibenden Kosten und sehr geringen Einnahmemöglichkeiten zu meistern. Darüber hinaus bewirbt sich das E-Werk derzeit für eine Reihe weiterer Fördermöglichkeiten auf Landes- und Bundesebene.

Geld wird erstattet

Sorgen, im Falle einer erneuten Absage auf den Tickets sitzen zu bleiben, muss sich aber keiner der Gäste: "Wir haben uns ja bereits zu Beginn der Krise entschieden, dass Tickets im Falle eines Falles komplett zurückgegeben werden können und alle ihr Geld wiederbekommen", berichtet Programmleiter Holger Watzka.

Auch die Rückkehr der ehrenamtlichen Gruppen wie zum Beispiel der Spielegruppe in die Räumlichkeiten des Kulturzentrums E-Werk ist allen Mitarbeitern ein Anliegen. Zudem soll auch die Kinderkultur wieder ihren festen Platz im Programm bekommen und macht ihren Anfang am 20. September mit "Eule und Lerche".

Das E-Werk öffnet also drinnen wieder für Kulturveranstaltungen, die jeweils von Donnerstag bis Sonntag stattfinden. Die Termine sind unter www.e-werk.de/programm/alle-termine zu finden. Die Veranstaltungsreihen "Umsonst & Drinnen Club" jeden Donnerstag und "Jazz4Free" jeden Sonntag finden wieder wöchentlich und bei freiem Eintritt (Spenden erbeten) in der Kellerbühne statt.

Ab Oktober wird es außerdem eine neue Lese-Reihe im E-Werk geben, den "LeseSalon", bei dem hauptsächliche junge Autorinnen vortragen. Die Konzertreihe "Tastenclub" wird fortgesetzt, der "Wortsalon" mit Solo-Programmen von Poetry-Slammern startet wieder, die beliebten Reihen "U20 Slam", "Comedy-Mix", der E-Werk Poetry Slam und "Lesen Für Bier" werden zum Teil im Saal stattfinden und es wird Tickets im Vorverkauf geben. Außerdem ist die Kellerbühne jeweils Donnerstag bis Sonntag von 18 bis 23 Uhr geöffnet.

Kino ist noch geschlossen

Das Kino im E-Werk bleibt aufgrund von Renovierungsarbeiten an der Lüftungsanlage bis auf Weiteres noch geschlossen. "Danach können wir aber mit einem tollen Programm und viel professionelleren Gegebenheiten starten", freut sich Programmmitarbeiterin Sabine Pfister. Tickets und das gesamte Programm gibt es unter www.e-werk.de. red