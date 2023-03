Die IG Metall Ostoberfranken hatte am Mittwochnachmittag die Beschäftigten der Firma Mann + Hummel zum Warnstreik aufgerufen. Die Mitarbeiter trafen sich zu einer 60-Kundgebung vor dem Werkstor. Es waren aber auch viele Mitarbeiter aus der Region gekommen, so dass Betriebsratsvorsitzende Melanie Popp am Standort Himmelkron knapp 200 Streikende begrüßen konnte. „Ich freue mich sehr, dass ich mit euch gemeinsam ein lautes, starkes Zeichen setzen kann“, sagte sie.

Die IG Metall fordert für die Beschäftigten der Textil- und Bekleidungsindustrie unter anderem acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro mehr für eine Laufzeit von zwölf Monaten, sowie verbesserte Konditionen bei der Altersteilzeit. Die Arbeitgeber wiesen diese Forderungen als völlig überzogen zurück. Sie bieten neben einer Inflationsausgleichsprämie nur eine Erhöhung um 3,25 Prozent ab November 2023 und weitere 2,25 Prozent ab Oktober 2024 für 27 Monaten an. Die Möglichkeit der Altersteilzeit soll gestrichen werden.

Melanie Popp nannte das Abblocken der Arbeitgeber respektlos und nicht hinnehmbar. Mit einer anständigen Bezahlung sei es zudem einfacher, die dringend benötigten Fachkräfte zu finden. Rei.