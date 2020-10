Rentweinsdorf vor 17 Stunden

Keglersitzung

KSV Rentweinsdorf startet

Bei einer außerordentlichen Sitzung bereitete der Kegelverein Kegelsportverein (KSV) Rentweinsdorf den Start in die neue Saison vor, in der drei aktive Senioren- und eine Jugendmannschaft an den Start...