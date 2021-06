Gerade in schwierigen und krisenhaften Zeiten ist es wichtig, die seelische Gesundheit bewusst zu stärken. Das gilt auch für ältere Menschen. In kostenlosen Online-Vorträgen werden die gerontopsychiatrischen Beratenden der oberfränkischen Sozialpsychiatrischen Dienste in Kooperation mit der Gerontopsychiatrischen Koordinationsstelle für den Bezirk Oberfranken allen Interessierten Informationen zum Thema „Seelische Gesundheit im Alter“ sowie praktische Tipps für den Alltag geben. Für die Landkreise Coburg, Kronach und Lichtenfels findet der Vortrag am Mittwoch, 30. Juni,von 17 bis 18.30 Uhr digital statt. Um Anmeldung per E-Mail unter sozialpsychiatrischerdienst@diakonie-hochfranken.de wird gebeten. Voraussetzung zur Teilnahme ist eine stabile Internetverbindung , Computer mit Webcam und Mikrofon, alternativ Tablet , Laptop oder Smartphone. Nach Eingang der Anmeldung erhalten die Teilnehmenden einen Zugangslink. Fragen beantwortet der sozialpsychiatrische Dienst Hof unter Telefon 09281/837530. Weitere Informationen gibt es auch auf den Social-Media-Kanälen des Bezirks Oberfranken bei Facebook , Instagram und Youtube . red