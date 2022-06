Eine besondere Ehrung für 50-jährige Treue zur Christlich-Sozialen Union ( CSU ) erhielt Heinrich Fischer aus Küps . Obwohl der Ortsverband Küps erst 1975 gegründet wurde, gehört der Jubilar schon ein halbes Jahrhundert der Partei an. Er zählt zu den Mitbegründern der Küpser CSU und war 16 Jahre als Schatzmeister im Ortsverband tätig. Ortsvorsitzender Thorsten Stalph überreichte ihm die Ehrennadel der CSU für 50 Jahre Mitgliedschaft sowie die Ehrenurkunde, unterschrieben von Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder .

Bürgermeister Bernd Rebhan , der selbst 26 Jahre lang an der Spitze des Ortsverbandes stand, würdigte den in Burkersdorf geborenen Heinrich Fischer als „Urgestein“ der Küpser CSU . Von 1972 bis 1990 war der Jubilar Marktgemeinderat und brachte sein Fachwissen und seinen praktischen Verstand in das Gremium ein.

Bei der Jahreshauptversammlung der CSU gab es auch Neuwahlen, die die bisherige Führungsriege im Amt bestätigten. Marktgemeinderat Thorsten Stalph wird weiterhin die Geschicke des Ortsverbandes lenken, ihm zur Seite stehen als Stellvertreter Fraktionssprecherin Ursula Eberle-Berlips, Marktgemeinderat Manfred Pauli und Kreisrat Hans Rebhan . Schatzmeisterin bleibt Margitta Wittig, Schriftführer Rudolf Pfadenhauer.

„Die Energiepolitik wird maßgeblich die Zukunft unserer Region bestimmen“, stellte Jens Korn , Bürgermeister der Stadt Wallenfels und stellvertretender CSU-Kreisvorsitzender, fest. Das Direktmandat im Bundestag , das Jonas Geissler im vergangenen Jahr errungen hatte, bezeichnete Korn als „unglaublich großen Gewinn für uns“. Geissler habe sich sofort der Glasindustrie angenommen und vertrete vehement die Position der Wirtschaft, für die er in kürzester Zeit enorm viel erreicht habe.

Ein weiteres Lob Korns galt seinem Küpser Amtskollegen, Bürgermeister Bernd Rebhan , der für Küps mit neuen Projekten viele positive Veränderungen durch optimales Nutzen der Fördertöpfe auf den Weg gebracht habe. Zudem sei er als Vorsitzender des Bayerischen Gemeindetags im Landkreis ein Gewinn für alle Kommunen. eb