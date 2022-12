Jugendliche aus dem Kronacher Jugendzentrum „Struwwelpeter“ haben eine Spendenaktion für ein Kinder- und Jugendheim in der Stadt Braila in Rumänien angestoßen. Die Idee dazu kam von der 15-jährigen Agnes Dragomir, deren Wurzeln in Rumänien liegen. Mit dem Kinderheim ist die Familie Dragomir seit längerer Zeit unterstützend im Kontakt. Weil der „Struwwelpeter“ ohnehin einen internationalen Jugendaustausch mit Rumänien plane, passe die Idee sogar noch besser ins Profil, so Samuel Rauch, Leiter der Einrichtung. Jetzt freue man sich über Spenden, die man dann sinnvoll weiterleiten könne. In dem Heim wohnen derzeit eher Jugendliche, die ausschließlich männlich sind.

Deswegen wird zu folgenden Spenden aufgerufen: Schuhe der Größe 41 bis 44 sowie Kleidung für Jungs der Größen M und L, die auch für Jugendliche geeignet ist. Aber auch Geldspenden sind gerne gesehen: Förderverein Struwwelpeter Kronach , IBAN DE71 7715 0000 0101 8473 90, BYLADEM1KUB, Überweisungsbetreff „Rumänien“.

Eine weitere Spendenaktion zugunsten des Tierheims wurde vom „Struwwelkids-Team“ ins Leben gerufen, dem Team mit den jüngsten Mitgliedern. Die Zehn- bis 13-Jährigen aus dem Team sammeln in einer Sachspendenaktion Tiernahrung für Katzen und Hunde. Die Spenden können einfach im „Struwwel“ abgegeben werden. Im Eingangsbereich steht hierfür eine Sammelbox.

Sachspenden für Rumänien und/oder das Tierheim können nur bis Donnerstag, 22. Dezember, abgegeben werden, da der „Struwwel“ dann in die Weihnachtspause geht. Geldspenden können bis zum 9. Januar überwiesen werden. red