Einen Höhepunkt im Vereinsleben des Frankenwaldvereins in Wallenfels stellte bisher das traditionelle Ostereiersuchen dar, das gemeinsam mit dem Fußballclub veranstaltet wurde. Heuer lässt die Pandemie das freudige Treiben auf dem Gelände des Campingplatzes leider nicht zu. Das Familienteam des Frankenwaldvereins zeigt sich deshalb kreativ und lässt kurzerhand Kieselsteine zu Ostereiern verzaubern.

Seit dem Wochenende bemalen die Kinder zu Hause mit ihren Familien schön rund geschliffene Steine, die man in jedem Flusslauf findet und etwa die Form von Eiern haben. Kunterbunt und mit vielerlei lustigen Motiven bepinselt, können daraus schon mal richtige Kunstwerke werden. Nach dem Trocknen der Farbe sollen dann die Kinder die bunten Eier bis zum Osterwochenende im ganzen Stadtgebiet, verteilt an gut sichtbaren Stellen, auslegen. So bringen alle gemeinsam etwas Farbe ins Stadtbild und vorbeigehende Passanten haben bei ihrem Osterspaziergang sicherlich Freude beim Bestaunen der " Ostereier ".

Zum Basteln der Eier braucht man lediglich schön geformte Kieselsteine, wetterfeste Farbe (am besten zum Schluss mit Klarlack versiegelt), Pinsel, Schwamm und Finger. Dann kann es schon losgehen mit dem lustigen Eierfärben kurz vor Ostern .

Der Frankenwaldverein lädt ein, von jedem Osterei ein Bild auf Facebook unter @FWVWallenfels einzustellen. Natürlich dürfen auch gefundene Eier fotografiert und gepostet werden. Nach den Feiertagen sollen die Steine dann zum Naturerlebnis Leutnitztal gebracht und von dort in die Region weitergetragen werden. red