Der Fränkische Theatersommer ist morgen um 19.30 Uhr zu Gast im Kulmbacher Mönchshof und spielt "Open Air" mit der Komödie "Ein Sommernachtstraum" von William Shakespeare. "Eine Dichtung, die die Erde tanzen macht" - kürzer und treffender lässt sich diese berühmte Komödie kaum charakterisieren, in welcher sich Liebespaare suchen, verlieren und wiederfinden. Der Wald, von dem sie sich zunächst Zuflucht versprechen, verwandelt sich wie ihre Gefühlswelt in einen Irrgarten, in dem erotische Naturgeister Schabernack mit ihnen treiben, so dass die verliebten jungen Seelen bald nicht mehr wissen, wo ihnen der Kopf steht. Einer Schar von Handwerkern, die zum Hochzeitsfest des Fürstenpaares ein Theaterstück einstudieren, ergeht es zum Vergnügen der Zuschauer nicht viel besser. Erst als sich die Naturgeister wieder besänftigen und versöhnen, erfüllt sich ein dreifaches Hochzeitsglück, das jedes Seifenoper-Happy-End in den Schatten stellt.

Einlass ist ab 18.30 Uhr. Tickets gibt es nur online unter www.kulmbacher-moenchshof.de oder an der Abendkasse. red