Mehr als 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland sind übergewichtig und rund sechs Prozent sogar stark übergewichtig. Das belegen Zahlen des Robert Koch-Instituts. Durch eine weitsichtige Präventionsplanung können kommunale Einrichtungen jedoch eine gesunde Gewichtsentwicklung bei Kindern und Jugendlichen fördern. Prof. Holger Hassel von der Hochschule Coburg entwickelt in Kooperation mit Prof. Birgit Babitsch von der Universität Osnabrück eine praxistaugliche Schritt-für-Schritt-Anleitung. Sie soll Kommunen bei der Maßnahmenplanung zur Übergewichtsprävention im Kindes- und Jugendalter unterstützt. Im Rahmen des vom Bundesministerium für Gesundheit geförderten Forschungsprojektes entstand das webbasierte Planungstool WEPI. Ab März 2021 können interessierte Kommunen die Planungshilfe unter fachlicher Anleitung und Begleitung der Hochschule Coburg kostenneutral einsetzen und eine konkrete Präventionsmaßnahme planen. Die Kommunen können sich vorab in einer Videokonferenz über das Planungstool informieren, und zwar am Dienstag, 9. Februar, von 16 bis 17 Uhr oder am Donnerstag, 11. Februar, von 10.30 bis 11.30 Uhr. Die Videokonferenz ist erreichbar über https://www.hs-coburg.de/wepi, Kenncode: 179911. Weitere Informationen gibt Maike Schröder über die Telefonnummer 09561/317525 oder per E-Mail: maike.schroeder@hs-coburg.de. red