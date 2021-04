Mit ihrer Unterschrift brachten Bernd Güntzel (CSU), Bürgermeister Bernd Höfer (CSU) und Michael Ehrmann (SPD) (von links) den Umwelt-Fragebogen der Gemeinde Meeder offiziell auf den Weg. Damit will das im Oktober 2020 ins Leben gerufene Klima- und Energiereferat der Gemeinde von den Bürgern in Erfahrung bringen, wie sie den Umwelt- und Klimaschutz in Meeder sehen. Die Fragebogen werden über das Amtsblatt an die Haushalte verteilt, können aber auch im Internet her­untergeladen werden. Mit drei Projekten - die Unfrage gehört dazu - nimmt Meeder am bundesweiten Wettbewerb "Klimaaktive Kommune 2021" teil. Wie Höfer erläutert, trete Meeder in der Kategorie "Klimaaktivitäten zum Mitmachen" an. Der erste Preis seien 25 000 Euro, aber in der Hauptsache gehe es nicht ums Gewinnen, sondern um den Schutz des Klimas. mr/Foto: Martin Rebhan