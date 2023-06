Die Sonne strahlte vom blitzeblauen Himmel, dazu ein leichter Wind – Kaiserwetter beim traditionellen Umzug der Königlich privilegierten Schützengesellschaft von 1408 Kitzingen.

Begleitet vom des Spielmannszug Kolping-Musik-Corps Kitzingen setzte sich der Zug pünktlich um 11.00 Uhr in der Lindenstraße in Marsch. Einmal durch die Falter- und Luitpoldstraße in das Schweizer Gässchen spendierten Peter und Katrin Hofknecht vom Bayerischen Hof eine erste Stärkung, für die sich die Schützen ordentlich mit Blumenstrauß und einer Ehrensalve bedankten. Weiter ging es über die Marktstraße direkt zum Rathaus, bei dem sich die Majestäten Carola Zehnder, Jugendkönig Magnus Schäfer, Schülerkönig Phil Paulus sowie der Schützenkommissar Oberbürgermeister Stefan Güntner in den Zug einreihten und ebenfalls mit einer Ehrensalve begrüßt wurden. Über die Kaiserstraße und Krainberg endete der Schützenumzug am Ausgangspunkt in der Lindenstraße.

Anschließend begrüßte Carola, die Erste, die Zugteilnehmer und Gäste im Schützenhaus am Steigweg und lud zum traditionellen Königsmahl. Diese festliche Gelegenheit nutzte der neue Gauschützenmeister Achim Krämer, um Klaus Entdorf für seine siebzigjährige aktive Mitgliedschaft bei der Königlich privilegierten Schützengesellschaft von 1408 Kitzingen zu ehren und die Glückwünsche des Bayerischen Sportschützenbundes BSSB zu übermitteln.

Von: Joachim Czulczio (2. Schützenmeister, Königlich priv. Schützengesellschaft von 1408 Kitzingen)